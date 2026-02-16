Alta Velocità | 18km aperti tra Napoli e Bari un passo avanti per il Sud e il corridoio TEN-T
Il tratto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta dell’Alta Velocità Napoli-Bari è stato aperto oggi, dopo che i lavori sono stati completati con successo. La decisione arriva per migliorare le connessioni tra Napoli e Bari, portando 18 chilometri di linea alta velocità in funzione. Questa novità rende più rapido il viaggio tra le due città e aiuta a rafforzare il collegamento nel Sud Italia. La scelta di accelerare i lavori nasce dalla volontà di potenziare il corridoio TEN-T e di favorire lo sviluppo regionale.
Nuova luce sulla rete ferroviaria del Sud: attivato il tratto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta dell’Alta Velocità Napoli-Bari. Un passo avanti significativo per la mobilità nel Sud Italia. Il 15 febbraio 2026 è stato inaugurato il nuovo tratto a doppio binario della linea Alta Velocità Napoli-Bari, tra Cancello, Frasso Telesino e Dugenta, in Campania. L’intervento, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, mira a modernizzare la rete e a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario tra Campania e Puglia, con un investimento complessivo che supera i 1,7 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta, ripresi i collegamenti tra la Puglia e Roma
L’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma.
Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda tratta
La tratta Napoli-Bari dell’Alta Velocità ha visto un progresso importante: è stata attivata la seconda fase, portando i treni a raggiungere nuove destinazioni nel Sud.
Alta Velocità Napoli-Bari RFI Rete Ferroviaria Italiana
Cantieri aperti, ma ci sono i percorsi alternativi. L'Alta Velocità al lavoro per una rete potenziataPer quel che riguarda la rete Alta Velocità/Alta Capacità nei prossimi mesi sono previste alcune interruzioni che tuttavia preserveranno la mobilità delle persone e adeguati volumi di offerta dei ... ilgiornale.it
La frenata dell’Alta velocità: Un mese a rilento per i cantieriROMA – L’Alta velocità italiana rallenta per lavori tra l’11 agosto e il 16 settembre 2025. Gli effetti si vedranno anche nella settimana di Ferragosto segnata dal pienone di turisti, ma con meno ... repubblica.it
Nuovi sabotaggi alle linee dell’Alta Velocità tra Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno provocato ritardi fino a oltre due ore e gravi disagi per migliaia di viaggiatori, a causa dei danni ai cunicoli che ospitano i cavi della circolazione ferroviaria e della loro bruciat facebook
Ritardi fino a 120 minuti sulla rete Alta Velocità, treni cancellati e disagi. È un'altra giornata di passione per la circolazione ferroviaria dopo danneggiamenti sulla rete che si sospetta siano dolosi. "Atti criminali contro i lavoratori e l'Italia" reagisce il ministro Salv x.com