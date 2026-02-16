Alta Velocità | 18km aperti tra Napoli e Bari un passo avanti per il Sud e il corridoio TEN-T

Il tratto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta dell’Alta Velocità Napoli-Bari è stato aperto oggi, dopo che i lavori sono stati completati con successo. La decisione arriva per migliorare le connessioni tra Napoli e Bari, portando 18 chilometri di linea alta velocità in funzione. Questa novità rende più rapido il viaggio tra le due città e aiuta a rafforzare il collegamento nel Sud Italia. La scelta di accelerare i lavori nasce dalla volontà di potenziare il corridoio TEN-T e di favorire lo sviluppo regionale.

Nuova luce sulla rete ferroviaria del Sud: attivato il tratto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta dell’Alta Velocità Napoli-Bari. Un passo avanti significativo per la mobilità nel Sud Italia. Il 15 febbraio 2026 è stato inaugurato il nuovo tratto a doppio binario della linea Alta Velocità Napoli-Bari, tra Cancello, Frasso Telesino e Dugenta, in Campania. L’intervento, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, mira a modernizzare la rete e a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario tra Campania e Puglia, con un investimento complessivo che supera i 1,7 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma.

La tratta Napoli-Bari dell’Alta Velocità ha visto un progresso importante: è stata attivata la seconda fase, portando i treni a raggiungere nuove destinazioni nel Sud.

Alta Velocità Napoli-Bari RFI Rete Ferroviaria Italiana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.