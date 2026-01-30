Stipendi sempre in ritardo e cantieri fermi gli operai ex Manelli salgono su un silos per protesta
Gli operai ex Manelli sono saliti di nuovo su un silos per protestare. Da mesi aspettano ancora due stipendi e i cantieri sono fermi. La situazione non cambia, nonostante il cambio di azienda. Stamattina, la protesta si è ripetuta, mostrando ancora una volta la loro insoddisfazione.
Il ramo d'azienda è stato rilevato dalla Cmc, ma i lavoratori impegnati nella realizzazione del collettore fognario continuano a denunciare pagamenti non puntuali e altre difficoltà. I sindacati: "Si faccia presto". E il deputato regionale Intravaia annuncia un'interrogazione all'Ars Il cambio di azienda non è ancora andato completamente in porto e la musica rimane sempre la stessa. I lavoratori ex Manelli, impegnati nella realizzazione del collettore fognario, attendono ancora due mensilità di stipendio e stamattina hanno nuovamente protestato, salendo su un silos e sul braccio di una gru nel cantiere di via Maurizio Ascoli, al Policlinico.🔗 Leggi su Palermotoday.it
