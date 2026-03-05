Lavoro nero nei cantieri del tram | le presunte irregolarità riscontrate dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno condotto controlli in un cantiere del tram situato tra via Matteotti e via di Corticella, vicino a piazza dell’Unità. Durante le verifiche sono state riscontrate presunte irregolarità legate all’occupazione e alle condizioni di lavoro. Le ispezioni hanno coinvolto le attività in corso nel cantiere, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Il Nucleo ispettorato del lavoro avrebbe trovato alcuni lavoratori non propriamente contrattualizzati e non in regola con le norme sul soggiorno Il Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri ha effettuato alcuni controlli all’interno del cantiere del tram che si trova nei pressi di piazza dell’Unità, tra via Matteotti e via di Corticella. Si tratta, come scrive l’edizione locale di Repubblica, di un controllo di routine che viene effettuato anche in altri cantieri. Secondo quanto riferisce la testata, sarebbero emerse alcune irregolarità tra i lavoratori trovati all’interno del cantiere nel momento dell’ispezione. Si tratterebbe - il condizionale è d’obbligo, visto che gli accertamenti sono ancora in corso - di lavoratori in nero e non pienamente in regola con i permessi di soggiorno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

