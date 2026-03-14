Delogu | vittoria lutto e terapia La nuova vita dopo Evan

Nel 2025, Andrea Delogu ha vissuto un anno intenso che ha portato a una svolta significativa nella sua vita. Ha ottenuto una vittoria professionale importante, ma nello stesso periodo ha affrontato anche un lutto personale molto doloroso. Questi eventi si sono intrecciati, portandola a intraprendere un percorso di terapia per affrontare le sue emozioni. La sua esperienza si è conclusa con l’inizio di una nuova fase.

La vita di Andrea Delogu si è trasformata radicalmente nel 2025, un anno segnato da una vittoria professionale e da una perdita personale devastante. Dopo aver conquistato l’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme a Nikita Perotti, la cantante ha affrontato il dramma della scomparsa del fratello Evan, deceduto in un incidente motociclistico il 29 ottobre. Oramai lontana dalla routine rigida del lavoro, Delogu sta cercando di recuperare il tempo perduto dedicandosi alle sue vecchie passioni giovanili. Il dolore per la perdita del fratello non viene nascosto ma affrontato attraverso anni di terapia psicologica, permettendo alla cantante di gestire una ferita che lei stessa desidera mantenere aperta per imparare a conviverci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delogu: vittoria, lutto e terapia. La nuova vita dopo Evan Articoli correlati Walter Delogu dedica al figlio morto la vittoria di Andrea: “Evan era lì con lei, sta sorridendo”. Il post dopo la finale di Ballando“La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene perché eri lì con lei". Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando: “La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei”Walter, padre di Andrea Delogu, dedica al figlio Eva la vittoria a Ballando con le stelle guadagnata dalla conduttrice Rai insieme al maestro Nikita... Altri aggiornamenti su Delogu vittoria lutto e terapia La... Discussioni sull' argomento Andrea Delogu: La morte di mio fratello e i 10 anni di analisi che mi aiutano; Andrea Delogu | Non voglio che il dolore per Evan passi. Andrea Delogu, come sta dopo la morte del fratello e parla anche del nuovo fidanzatoAndrea Delogu racconta il dolore per la morte del fratello Evan, scomparso a 18 anni. Tra lutto, famiglia ritrovata e terapia, la conduttrice prova a ripartire anche grazie a un nuovo amore ... dilei.it La morte di mio fratello? Vado a ballare, torno alle 2 e mezzaLa conduttrice si racconta dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e il lutto per la scomparsa del fratello 18enne ... ilfattoquotidiano.it Andrea Delogu, dopo la morte del fratello: «Mi sono riavvicinata a mio padre». E con Alessandro Marziali «preferisco essere cauta» - facebook.com facebook Oltre a una nuova edizione di #SanremoEstate, a giugno e luglio Rai 1 proporrà nuove puntate dei #TimSummerHits, da Piazza del Popolo, con tutte le canzoni dell'estate 2026. Alla conduzione sono confermati Carlo Conti e Andrea Delogu. #Sanremo2026 # x.com