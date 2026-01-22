Nel nuovo docufilm di Netflix, si raccontano i nove mesi di prigionia di Elizabeth Smart, rapita da un 'profeta'. La testimonianza rivela le paure e le difficoltà vissute durante quel periodo, e il percorso di ritorno alla vita. Un racconto intenso che offre una riflessione sulla resilienza e sulla forza di fronte alle avversità, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso delle parole di chi ha vissuto un'esperienza così difficile.

“Avevo la sensazione che stesse per arrivare la fine”. Con questa dichiarazione Elizabeth Smart descrive, a oltre vent’anni di distanza, l’inizio della sua prigionia. Rapita a 14 anni dalla sua camera da letto a Salt Lake City il 5 giugno 2002, Smart è oggi un’avvocatessa impegnata nel sostegno alle vittime di violenza sessuale. La sua storia, segnata da nove mesi di abusi e fanatismo religioso, torna al centro dell’attenzione pubblica con il documentario Netflix “Kidnapped: il caso Elizabeth Smart”. La notte del sequestro e l’ombra del “profeta”. L’incubo ha inizio nelle prime ore del mattino, nel quartiere di Federal Heights. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Rapita da un 'profeta', pensavo che la mia famiglia non mi avrebbe più voluta": i nove mesi d'inferno di Elizabeth Smart e il ritorno alla vita nel nuovo docufilm di Netflix

«Sei Elizabeth Smart?», «Tu lo dici». La storia della 14enne rapita e abusata per nove mesi dal fanatico «profeta» mormoneLa ragazzina viene prelevata mentre sta dormendo nella sua casa a Salt Lake City. Il rapitore è un fanatico religioso ... msn.com

Mitchell afferma di essere un profeta di Dio, si lascia crescere la barba e veste lunghe tuniche bianche per assomigliare a Gesù, inizia ad avere delle visioni - facebook.com facebook