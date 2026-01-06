Sant’Antonio Abate arsenale fantasma in uno zaino | scatta il sequestro

I Carabinieri hanno sequestrato uno zaino abbandonato in un terreno, contenente pistole senza matricola, armi modificate e 273 proiettili. L’operazione evidenzia la recrudescenza del mercato delle armi clandestine, con implicazioni per la sicurezza pubblica. La scoperta si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle attività illegali legate alla criminalità organizzata.

I Carabinieri trovano in un terreno uno zaino con pistole senza matricola, armi modificate e 273 proiettili: il mercato delle armi fantasma torna a preoccupare. Il mercato parallelo delle armi fantasma: nuovo sequestro a Sant’Antonio Abate. Non è un episodio isolato. Il fenomeno delle armi fantasma, create artigianalmente e immesse nel mercato nero, continua a evolversi. Negli ultimi anni i Carabinieri hanno sequestrato penne-pistola, portachiavi trasformati in armi da fuoco e oggetti insospettabili capaci di esplodere proiettili. Ma il punto centrale resta lo stesso: alla criminalità organizzata serve la forza intimidatrice della potenza di fuoco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

