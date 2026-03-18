Un pacco sospetto è stato trovato a bordo di un volo in arrivo all’aeroporto internazionale Montreal-Trudeau, provocando l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza. L’intera area è stata evacuata e i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi fino a nuovo avviso. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare la natura del pacco e garantire la sicurezza dello scalo.

Un pacco sospetto rinvenuto a bordo di un volo in arrivo ha fatto scattare un’immediata emergenza sicurezza all’ aeroporto internazionale Montreal-Trudeau, con conseguenze dirette sul traffico aereo e sull’operatività dello scalo canadese. Le autorità hanno avviato accertamenti urgenti, imponendo limitazioni ai voli nel pomeriggio di mercoledì, mentre l’area interessata veniva isolata per consentire le verifiche. La gestione dell’emergenza ha comportato la chiusura di una delle due piste, lasciando attiva soltanto l’altra per garantire un minimo flusso di traffico. Una decisione che ha inevitabilmente ridotto la capacità operativa dell’aeroporto, causando rallentamenti e possibili disagi per passeggeri e compagnie aeree. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Allarme bomba all’aeroporto! Voli sospesi

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