Voli sospesi per ghiaccio all’aeroporto internazionale di Berlino

Questa mattina l’aeroporto di Berlino ha fermato tutti i voli. Il motivo è il ghiaccio sulla pista, che è diventata troppo scivolosa. La portavoce dell’aeroporto ha spiegato che la pista è come il vetro, quindi bisogna aspettare che venga sparsa il sale e ripulita. I voli sono stati cancellati o rimandati, creando disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo. Le operazioni di sgombero sono attualmente in corso per mettere in sicurezza la zona.

(Adnkronos) – Voli sospesi all'aeroporto internazionale di Berlino a causa del ghiaccio. Lo rende noto una portavoce, affermando che "la pista è liscia come il vetro. C'è pericolo per l'incolumità fisica". Non è chiaro quando riprenderanno le operazioni ma dato che a breve entrerà comunque in vigore il divieto di volo notturno, una decisione sulle.

