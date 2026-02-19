Weekend a Napoli tanti eventi da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 febbraio

Nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, Napoli si anima con numerosi eventi. Gianluca Guidi rende omaggio a Sinatra al Trianon Viviani, mentre Maria Letizia Gorga presenta una mostra dedicata a Dalidà. Inoltre, sarà possibile visitare l'esposizione Warhol contro Banksy, che si tiene in centro città. La città offre anche concerti e spettacoli di strada, attirando residenti e turisti. Sono tre giorni ricchi di iniziative per tutti i gusti. Chi cerca intrattenimento troverà sicuramente qualcosa che fa per sé.

Al Trianon Viviani gli omaggi di Gianluca Guidi a Sinatra e di Maria Letizia Gorga a Dalidà, la mostra Warhol Vs Banksy. Passaggio a Napoli a Villa Pignatelli, la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte, Convivio Armonico 2026 al via con un'anteprima, Andrea Sannino al Troisi con Semplicemente Andrè, Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento in mostra alle Gallerie d'Italia - Napoli, Rosario Minervini e Ciro Esposito con La cicogna del vicino al Teatro Totò e al Kesté uno speciale evento espositivo che trasforma la creatività in azione civile.