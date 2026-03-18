Alla Triennale di Milano si svolge il primo «Equinozio Festival» dal 20 al 22 marzo, dedicato alla celebrazione dell’Equinozio di Primavera. Durante i tre giorni, il pubblico potrà partecipare a balli, ascoltare canti, condividere parole, ammirare installazioni e vivere momenti di risveglio collettivo. L’evento propone un programma vario che coinvolge diverse forme di espressione artistica e culturale.

Il 20, 21, 22 marzo si torna a celebrare l'Equinozio di Primavera con balli, canti, parole, istallazioni, risvegli. Ecco come sarà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alla Triennale di Milano arriva il primo «Equinozio Festival»

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