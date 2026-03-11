Triennale | arte scienza e musica per un equinozio unico

Dal 20 al 22 marzo, la Triennale di Milano ospiterà l’evento Equinozio, che unisce arte, scienza e filosofia in una tre giorni dedicata all’equilibrio tra queste discipline. La manifestazione si svolgerà negli spazi della sede milanese e prevede esposizioni, incontri e workshop aperti al pubblico. La rassegna mira a offrire un punto di riferimento per appassionati e professionisti interessati alle connessioni tra i diversi settori.

La Triennale di Milano ospiterà dal 20 al 22 marzo un evento intitolato Equinozio, dedicato all'equilibrio tra arte, scienza e filosofia. L'iniziativa, curata da Carlo Antonelli, si svolgerà negli spazi di Voce con concerti, installazioni e talk scientifici per celebrare l'arrivo della primavera. L'evento non si definisce come un festival tradizionale, ma piuttosto come una piattaforma sperimentale dove la musica ambientale italiana incontra il pensiero filosofico e le scoperte cosmologiche. La struttura del programma prevede tre giorni intensi che iniziano venerdì mattina con installazioni sonore e si chiudono domenica notte con un ascolto storico.