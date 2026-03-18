Il 17 marzo, alla première losangelina di The Drama, Zendaya sceglie il bianco e riapre un capitolo preciso del proprio archivio: un abito Vivienne Westwood già entrato nella storia agli Oscar 2015. L’attrice cita sé stessa, rielabora un momento chiave della propria ascesa e lo restituisce con una consapevolezza nuova. La silhouette resta teatrale, il bianco assoluto, ma il contesto cambia. È però fuori dall’abito che la narrazione si complica. Da settimane, Zendaya sembra muoversi con leggerezza attorno a una notizia mai confermata: un possibile matrimonio con Tom Holland. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma un dettaglio insiste — una fede al dito sinistro, apparsa per la prima volta alla sfilata di Louis Vuitton AI 2026-2027 e da allora mai scomparsa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla première losangelina di "The Drama", Zendaya sceglie il bianco e riapre un capitolo preciso del proprio archivio

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