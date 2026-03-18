Alla Giostra del Saracino, il club cerca un addetto stampa e finora si è presentato un solo candidato. La ricerca si basa su un bando ufficiale, anche se qualcuno ha commentato ironicamente sulla scarsa partecipazione. La selezione si svolge attraverso documenti ufficiali, mentre le altre interpretazioni restano opinioni personali. La procedura segue le modalità previste, con il candidato unico che ha presentato domanda.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti Alla Giostra del Saracino, si sa, di cavalieri ce n’è quattro, ma di candidati per fa’ l’addetto stampa. uno solo. E qui il consigliere comunale Michele Menchetti s’è messo le mani nei capelli: «Oh, ma gatta ci cova o mi sbaglio?» Il Comune di Arezzo ha deciso che la Giostra, che è una tra le cose grosse che c’ha la città, merita un giornalista tutto suo. Così a febbraio è partita una selezione pubblica per trovare il candidato giusto. Solo che, quando è arrivato il momento di contare le domande. zac: una sola. «Io voglio chiarezza e trasparenza», dice Menchetti, che martedì 17 marzo in Consiglio comunale ha tirato fuori un’interrogazione urgente rivolta al sindaco Alessandro Ghinelli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Alla Giostra cercano l’addetto stampa… ma s’affaccia uno solo. “Oh che è, un bando o un invito a cena?”

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