Dopo la conferenza stampa a Sanremo 2019, Ultimo ha affrontato commenti sulla sua carriera e il rapporto con la stampa. Con un carattere deciso e una forte connessione con i suoi fan, il cantante continua a distinguersi nel panorama musicale italiano, dimostrando autenticità e determinazione nei suoi live e nelle sue dichiarazioni.

Pessimo rapporto con la stampa, carattere deciso, ma capace di trascinare migliaia di fan e i suoi concerti parlano chiaro: molti fatti e pochi fronzoli. E chi se ne frega della promozione o delle copertine patinate. Sono le caratteristiche peculiari di Ultimo che va dritto per la sua strada. Opinabile o no, il cantautore è una certezza nel panorama della musica italiana. I gusti sono gusti, ma i numeri sono chiari. Un esempio? "Il Raduno degli Ultimi" ha registrato un sold-out notevole, con 250.000 biglietti venduti in appena tre ore. E allora spiace che ci sa ancora una frattura tra Ultimo e la stampa che risale alla ormai famosissima conferenza stampa post Finale di Sanremo 2019, che ha visto trionfare "Soldi" di Mahmood, mentre Ultimo – tra i favoriti – è arrivato secondo con "I tuoi particolari".

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la conferenza stampa a Sanremo 2019 un addetto ai lavori mi disse ‘te la sei rovinata da solo la carriera’”: Ultimo festeggia 30 anni e ricorda la rottura con la stampa

Ultimo celebra i suoi 30 anni, un traguardo importante che il cantante romano ha condiviso con i fan.

