Come è cambiata la maturità in vent'anni? ce lo spiega il trailer del film di Tommaso Renzoni scritto con Fausto Brizzi, al cinema dal 19 marzo con 01 Distribution. Una Professoressa temibile, uno studente impreparato, ma combattivo. Questa è l'immagine della maturità, uno dei punti cardine della vita di ogni studente, che emerge dal trailer di Notte prima degli esami 3.0. Vent'anni dopo il successo di Notte prima degli esami, la saga di Fausto Brizzi cambia ed evolve, offrendo uno spaccato della gioventù contemporanea, mantenendo però inalterati gli ingredienti che hanno fatto la fortuna del primo film: amori, sogni, musica, avventure e. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Notte prima degli esami 3.0: generazione Z e social nel trailer con Sabrina Ferilli

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, eliminati e ripescati nel caos della prima semifinale. Mariotto confonde Nancy Brilli con Sabrina Ferilli

Leggi anche: Notte prima degli esami torna con un film emozionante senza sequel

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.