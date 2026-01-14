Morta Maria Trizzino fu il capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella alla Regione

È deceduta all'età di 96 anni Maria Trizzino, figura di rilievo nella storia della Regione siciliana. Ricoprì il ruolo di capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nell’Isola. La sua presenza ha segnato un'importante tappa nel percorso di rappresentanza femminile nella pubblica amministrazione siciliana.

