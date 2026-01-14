Morta Maria Trizzino fu il capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella alla Regione
È deceduta all'età di 96 anni Maria Trizzino, figura di rilievo nella storia della Regione siciliana. Ricoprì il ruolo di capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella, diventando la prima donna a ricoprire questa posizione nell’Isola. La sua presenza ha segnato un'importante tappa nel percorso di rappresentanza femminile nella pubblica amministrazione siciliana.
È morta all'età di 96 anni Maria Trizzino, dirigente storica della Regione siciliana e soprattutto capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella, la prima donna a rivestire un incarico di questo tipo nell'Isola. Fu lei, poche settimane prima dell'omicidio mafioso che, il 6 gennaio del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania è Francesco Comparone
Leggi anche: Consiglio regionale, Nucera capo di gabinetto e Cannizzaro sua vice: le scelte del presidente Cirillo
Morta Maria Trizzino, fu il capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella alla Regione; Palermo, si è spenta a 96 anni Maria Trizzino: fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella; Addio a Maria Trizzino: fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella.
Morta Maria Trizzino, fu il capo di gabinetto del presidente Piersanti Mattarella alla Regione - Il nipote Giorgio fondatore della Samot ed ex deputato eletto con M5s, la ricorda come "una donna di grande caratura umana e professionale, capace di coniugare fermezza e delicatezza in ... palermotoday.it
Addio a Maria Trizzino: fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella - PALERMO – E’ morta Maria Trizzino, fu il capo di gabinetto di Piersanti Mattarella. livesicilia.it
Non ce l’ha fatta Anna Maria Razzi, è morta in ospedale dopo alcuni giorni d’agonia a seguito di un investimento a Tarquinia. Aveva 75 anni. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.