Alessandro Cattelan annuncia D'Amario e Malgioglio in giuria ad Amici è mistero sul quarto giudice

Alessandro Cattelan ha annunciato che Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio saranno presenti come giudici nel Serale di Amici 2025. Resta ancora da scoprire chi sarà il quarto giudice che si unirà alla giuria. La notizia viene comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui nomi coinvolti.

Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio saranno due dei giudici del Serale di Amici 2025. A loro si aggiungerà Gigi D'Alessio, mentre è mistero sul quarto nome: se fino a poco fa era certa la presenza di Alessandro Cattelan in giuria, un video che lo riguarda pubblicato sul profilo ufficiale del talent ha rimescolato le carte. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Amici, svelata la giuria: D’Alessio, Cattelan, D’Amario e MalgioglioDopo vari indizi è ilCorriere della Seraa confermare la notizia dei nuovi giudici del serale diAmici. Leggi anche: Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e D’Alessio con D’Amario e Malgioglio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alessandro Cattelan Temi più discussi: Pechino Express, una battuta di Alessandro Cattelan potrebbe aver rivelato chi non ha vinto: è la seconda gaffe dopo quella di Sanremo; Amici, Gigi D'Alessio giudice del serale: l'annuncio di Maria De Filippi durante il concerto a Roma; Amici 25: ecco i 17 concorrenti che accedono al Serale, Opi ce l'ha fatta; I giudici del Serale di Amici 25 sono 4, la novità di questa edizione: gli indizi ufficiali sui nomi. Amici 25, svelati i giudici del serale: Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano MalgioglioDopo settimane di indiscrezioni e indizi social, arriva la conferma: ecco i quattro giudici della fase finale del talent di Maria De Filippi ... quotidiano.net Amici 25, Gigi D'Alessio tra i giudici: l'annuncio al suo concertoGigi D'Alessio è tra i giudici di Amici 25: l'annuncio a sorpresa di Maria De Filippi al concerto del cantante ... tgcom24.mediaset.it Amici 25 entra nel vivo: sabato 21 marzo prende il via il Serale su Canale 5. Dopo il toto-giudici e gli indizi degli autori, arriva l’annuncio ufficiale: in giuria Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. #gossip #serale #amici # - facebook.com facebook Alessandro Cattelan è il primo giudice UFFICIALE del serale di #Amici25 Cosa ne pensate x.com