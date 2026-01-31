TonyPitony sarà a Sanremo la profezia di Fiorello e l’annuncio ufficiale | cosa potrà cantare sul palco dell’Ariston

TonyPitony sarà a Sanremo. Dopo settimane di attesa, il cantante arriva sul palco dell’Ariston in coppia con Ditonellapiaga. La notizia circolava da tempo, ma ora è ufficiale: il fenomeno dello streaming si prepara a conquistare anche il pubblico del festival. La loro esibizione è tra le più attese di questa edizione.

TonyPitony salirà finalmente sul palco del teatro Ariston. Il fenomeno che sta dominando le classifiche streaming e collezionando milioni di visualizzazioni sui social approda al Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga. È stata Margherita Carducci a volerlo per la serata delle cover, dove insieme si esibiranno con “The Lady is a Tramp”, come annunciato da Carlo Conti al Tg1. Quella che sembrava solo una provocazione di Fiorello durante la Pennicanza – quando aveva ospitato l’artista siciliano augurandosi che qualcuno lo chiamasse per i duetti – si è trasformata in realtà. «Che Fastidio!»: dall’autoironia alla rinascita creativa.🔗 Leggi su Open.online

