Sondaggi Futuro Nazionale Alessandra Ghisleri al GdI | Lista di Vannacci all’1,6% Lega all’8% -0,5% senza il Generale
Alessandra Ghisleri, sondaggista di Only Numbers, ha parlato dei risultati recenti sul nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Secondo i sondaggi, la lista si ferma all’1,6%, mentre la Lega ottiene l’8%. Senza il nome del Generale, il sostegno cala di mezzo punto percentuale. Ghisleri ha spiegato che senza Vannacci, i numeri della coalizione sarebbero ancora più bassi. Ora si attende di vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi.
La sondaggista dell’istituto Only Numbers Alessandra Ghisleri ha commentato al Giornale d’Italia i sondaggi sul nuovo partito di Vannacci Futuro Nazionale. Secondo i suoi dati, la lista si attesterebbe all’1,6% La sondaggista Alessandra Ghisleri, a capo dell’istituto Only Numbers, ha commenta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Vannacci Futuro
Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%)
I sondaggi danno un primo segnale sulla nuova formazione di Roberto Vannacci.
Vannacci lascia la Lega, la sua nuova lista Futuro Nazionale ottiene il 4% nei sondaggi di Youtrend
Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale.
Ultime notizie su Vannacci Futuro
Argomenti discussi: Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%); Lista Futuro Nazionale di Vannacci al 4,2%: i sondaggi di YouTrend; Sondaggi, Vannacci all’1,6%. L’alt di Salvini al generale: Non entrerà nell’alleanza; Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%).
Sondaggi Porta a Porta, FdI resta primo partito: il dato su VannacciNella prima rilevazione dell’Istituto Only Numbers, diretto da Alessandra Ghisleri, la lista Futuro Nazionale guidata da Roberto Vannacci si attesterebbe ... thesocialpost.it
Sondaggio politico, frenano Fratelli d'Italia e Pd. Vannacci debutta con 1,6%Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce. E Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, entra in gioco secondo il sondaggio dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) ... adnkronos.com
#omnibus Lorenzo Pregliasco (YouTrend) presenta il primo sondaggio su Futuro Nazionale di Vannacci: quanto vale il partito del generale e quali sono i partiti che perdono più consensi facebook
Sondaggi politici: Futuro Nazionale di Vannacci all’1,6% x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.