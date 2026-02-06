Sondaggi Futuro Nazionale Alessandra Ghisleri al GdI | Lista di Vannacci all’1,6% Lega all’8% -0,5% senza il Generale

Alessandra Ghisleri, sondaggista di Only Numbers, ha parlato dei risultati recenti sul nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Secondo i sondaggi, la lista si ferma all’1,6%, mentre la Lega ottiene l’8%. Senza il nome del Generale, il sostegno cala di mezzo punto percentuale. Ghisleri ha spiegato che senza Vannacci, i numeri della coalizione sarebbero ancora più bassi. Ora si attende di vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.