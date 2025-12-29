Italiani all' estero a breve partiranno i controlli dell' Inps sulle pensioni | ecco cosa succede

L’Inps avvierà a breve controlli sulle pensioni percepite dai cittadini italiani residenti all’estero. Questa iniziativa mira a verificare la corretta percezione delle pensioni e il rispetto delle normative vigenti. È importante per gli interessati conoscere le modalità e i tempi delle verifiche, al fine di assicurare la regolarità delle proprie posizioni pensionistiche e prevenire eventuali irregolarità future.

Stanno per partire i controlli dell'Inps nei confronti dei pensionati italiani che risiedono all'estero. Come annunciato nella comunicazione ufficiale dello scorso 19 dicembre, le verifiche serviranno ad accertare l'esistenza in vita dei connazionali che percepiscono l'assegno. Verrà dunque inviata un modulo da compilare con tanto di richiesta di invio di appositi documenti che saranno poi esaminati. Come riferito dall'Inps, i controlli partiranno a partire dal prossimo anno, per la precisione da marzo 2026. Verrà seguito un calendario diviso in fasi ben precise che dovranno essere rispettate. La campagna di verifica è rivolta a migliaia di pensionati che risiedono fuori dall'Italia anche se, come vedremo, ci sono delle eccezioni.

