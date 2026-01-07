Museo Botanico | digitalizzati i 357mila campioni dell’Erbario dell’Università di Pisa

Nel 2025, il Museo Botanico dell’Università di Pisa potenzia il proprio patrimonio con la digitalizzazione di 357.000 campioni dell’Erbario. Questi interventi strategici migliorano la conservazione, l’accessibilità e il valore scientifico di una delle collezioni botaniche più significative a livello internazionale, offrendo nuove opportunità di ricerca e studio nel rispetto della conservazione del patrimonio naturalistico.

Un 2025 segnato da tre importanti interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al mondo per il Museo Botanico dell’Università di Pisa.Le iniziative sono state coordinate dal curatore dell’Erbario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

