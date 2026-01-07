Museo Botanico | digitalizzati i 357mila campioni dell’Erbario dell’Università di Pisa
Nel 2025, il Museo Botanico dell’Università di Pisa potenzia il proprio patrimonio con la digitalizzazione di 357.000 campioni dell’Erbario. Questi interventi strategici migliorano la conservazione, l’accessibilità e il valore scientifico di una delle collezioni botaniche più significative a livello internazionale, offrendo nuove opportunità di ricerca e studio nel rispetto della conservazione del patrimonio naturalistico.
Un 2025 segnato da tre importanti interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al mondo per il Museo Botanico dell’Università di Pisa.Le iniziative sono state coordinate dal curatore dell’Erbario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Al Museo botanico di Pisa la cicoria si fa arte
Leggi anche: Libri, scienza e meraviglia tra Orto botanico e Museo della Natura e dell’Uomo, torna “Racconti della natura”
Museo Botanico: digitalizzati i 357mila campioni dell’Erbario dell’Università di Pisa - Un 2025 segnato da tre importanti interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al mondo per il Museo ... pisatoday.it
Veste digitale per 357mila campioni dell'Erbario - PISA: Grazie all'intervento massivo sull'intero patrimonio, presto si potrà raggiungere la piena accessibilità digitale alle collezioni ... toscanamedianews.it
Il Museo e Orto Botanico di Unipi è ora parte del Sistema museale nazionale - L'orto botanico pisano è il più antico del mondo per fondazione e ha raggiunto i 112 criteri di qualità necessari Pisa, 11 luglio 2025 - lanazione.it
Orto e Museo Botanico di Pisa / Pisa Botanic Garden and Museum - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.