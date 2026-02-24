Il pubblico del Teatro Golden ha assistito a una rappresentazione ispirata dall’adagio “Auguri e figli maschi”, spesso pronunciato in modo scherzoso. La compagnia Centouno, composta da Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, insieme a Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, ha portato in scena una commedia dal 19 febbraio all’8 marzo. La pièce, ambientata in un salotto, affronta con ironia le aspettative e le pressioni legate alla famiglia. La scena si anima con dialoghi vivaci e situazioni comiche.

Chi almeno una volta nella vita non ha mai pronunciato l'adagio un po' desueto: “Auguri e figli maschi”? Al Teatro Golden, dal 19 febbraio all'8 marzo, i bravissimi Centouno (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) con Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, portano in scena lo spettacolo “Figli Maschi”. In passato il figlio maschio rassicurava, creava stabilità, ma i tempi sono decisamente cambiati. In questa esilarante commedia Luca e Flavio, figli maschi di genitori divorziati, fanno i conti con l’eredità emotiva di una madre anticonformista, forse a volte sfuggente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

