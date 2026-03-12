I Prescelti | la nuova commedia di Danilo De Santis al Teatro Golden

Al Teatro Golden di Roma, dal 19 al 29 marzo 2026, va in scena “I Prescelti”, una commedia con atmosfere fantascientifiche scritta e diretta da Danilo De Santis. Lo spettacolo viene rappresentato in via Taranto, 36, e coinvolge un cast di attori che interpretano personaggi inseriti in una storia immaginaria ispirata a elementi futuristici. La produzione è stata annunciata con una comunicazione ufficiale del teatro.

Cosa: Lo spettacolo teatrale "I Prescelti", una commedia dalle tinte fantascientifiche. Dove e Quando: Al Teatro Golden di Roma (Via Taranto, 36), dal 19 al 29 marzo 2026. Perché: Una riflessione ironica e originale sulla sopravvivenza umana e la rifondazione di una comunità davanti a un'imminente catastrofe nucleare. Il sipario del Teatro Golden di Roma si prepara ad aprirsi su uno scenario insolito, dove la risata incontra la distopia. Dal 19 al 29 marzo 2026, la scena capitolina accoglie I Prescelti, l'ultima fatica creativa scritta e diretta da Danilo De Santis.