AIMED a Reggio | AI etica e sostenibilità al centro

Reggio Calabria si appresta a ospitare il seminario AIMED, un evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale, che si svolgerà il 16 e il 17 marzo presso l’Università Mediterranea. L’incontro riunirà esperti e rappresentanti di vari paesi per discutere di temi legati all’etica e alla sostenibilità dell’AI. L’evento si svolge in un momento di crescente attenzione verso queste tematiche nel settore tecnologico.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un dibattito di rilievo internazionale sull’intelligenza artificiale, con il seminario AIMED che si terrà nei giorni 16 e 17 marzo presso l’Università Mediterranea. L’evento, giunto alla sesta edizione, mette al centro la governance, le comunità e la sostenibilità come pilastri per lo sviluppo economico nell’era digitale. Non si tratta di una semplice riunione accademica, ma di un punto di svolta per comprendere come le tecnologie emergenti stiano ridefinendo i processi decisionali nelle istituzioni e nei sistemi economici locali. La presenza di esperti internazionali e nazionali indica una volontà chiara di collegare l’innovazione tecnologica alle sfide concrete del territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AIMED a Reggio: AI etica e sostenibilità al centro Articoli correlati Nutrizione clinica, oltre la prevenzione. Il confronto su Lea, etica e sostenibilitàIn oncologia la nutrizione incide su efficacia delle terapie, aderenza ai trattamenti e qualità della vita. Vangelo di oggi: Etica e intenzioni al centro, oltre la Legge per una giustizia interiore.Il Vangelo odierno, proposto alle comunità cristiane in questa domenica 15 febbraio 2026, invita a una profonda riflessione sul significato della...