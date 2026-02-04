Nutrizione clinica oltre la prevenzione Il confronto su Lea etica e sostenibilità

Questione di salute. In Italia, ogni anno vengono diagnosticate 390mila nuove persone con il tumore. Un numero che spinge a riflettere non solo su prevenzione e cure, ma anche su come affrontare in modo più serio e strutturato le malattie oncologiche, andando oltre la semplice diagnosi precoce.

390mila. È questo il numero delle nuove diagnosi di tumore registrate ogni anno in Italia. Un dato che riporta al centro non solo la necessità di continuare a investire in prevenzione, diagnosi precoce e nuove terapie, ma anche quella di ripensare in modo strutturale l’approccio nei confronti delle patologie oncologiche. L’aumento della sopravvivenza, reso possibile dai progressi della ricerca e dall’innovazione farmacologica, sta infatti trasformando il cancro in una condizione sempre più spesso cronica, ponendo interrogativi nuovi sulla presa in carico dei pazienti, sulla continuità delle cure e sulla sostenibilità del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

Boehringer Ingelheim Italia mette al centro il suo impegno sociale puntando su prevenzione, educazione e vicinanza alle persone.

