Vangelo di oggi | Etica e intenzioni al centro oltre la Legge per una giustizia interiore

Il Vangelo di oggi mette in evidenza come le intenzioni e il cuore siano più importanti della semplice osservanza delle regole, dopo che Gesù sottolinea che la vera giustizia va oltre la Legge scritta. In questa domenica 15 febbraio 2026, le parole di Gesù spingono i fedeli a guardare dentro di sé e a chiedersi se le azioni sono motivate da un desiderio sincero di fare il bene, piuttosto che dalla paura di sanzioni o obblighi formali. La riflessione si concentra sul fatto che, spesso, si rispettano le norme senza un reale coinvolgimento interiore, mentre il messaggio di oggi invita a considerare anche

Il Vangelo di Oggi: Oltre la Legge, un'Etica Interiore per il Tempo Ordinario. Il Vangelo odierno, proposto alle comunità cristiane in questa domenica 15 febbraio 2026, invita a una profonda riflessione sul significato della giustizia e sul compimento della Legge. Il brano, tratto dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37), pone al centro la necessità di una moralità che trascenda l'osservanza esteriore dei precetti, toccando temi di attualità come l'autenticità, la responsabilità individuale e la prevenzione dei conflitti. Gesù e la Legge: Non Abolizione, ma Compimento. Il testo evangelico presenta Gesù non come un legislatore che abolisce le norme precedenti, ma come colui che ne svela il significato più profondo.