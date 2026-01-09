Aidem Lavorare in classe con le emozioni Didattica Emozionale | strategie concrete e attività Corso online accreditato MIM

Il corso online accreditato MIM di 15 ore offre ai docenti strumenti pratici e strategie per integrare la didattica emozionale in classe. Rivolto a insegnanti di ogni ordine scolastico, consente di progettare percorsi educativi che favoriscono la gestione delle emozioni e il benessere degli studenti. Un’opportunità per approfondire metodologie efficaci e migliorare l’approccio pedagogico in modo semplice e concreto.

