AI e acqua | il convegno di Alfa a Gazzada sul futuro

Sabato 21 marzo, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, si svolgerà un convegno organizzato da Alfa dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto sul consumo di acqua nei data center. L’evento riunisce esperti e rappresentanti del settore per discutere delle implicazioni legate all’uso delle risorse idriche in questa tecnologia emergente. La giornata si concentra sulle questioni legate all’efficienza e alla sostenibilità.

Sabato 21 marzo, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, si terrà un confronto cruciale sul consumo idrico dei data center. L’evento, organizzato da Alfa in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, metterà al centro il rapporto tra intelligenza artificiale e risorse naturali. Il convegno La verità viene a galla partirà alle 14:30 e sarà aperto al pubblico con ingresso. La trasmissione in diretta avverrà sul sito ufficiale dell’ente organizzatore. L’attenzione si concentra sull’impatto concreto che l’espansione tecnologica ha sulle riserve idriche della Lombardia. Non si tratta solo di numeri astratti, ma di una risorsa vitale per le comunità locali come Gazzada Schianno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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