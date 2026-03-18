Agriumbria ha registrato record di partecipazione con oltre 450 espositori e più di 600 capi di bestiame presenti. La fiera si svolge su una superficie di 85.000 metri quadrati, offrendo uno spazio importante per l’esposizione di prodotti e innovazioni nel settore agricolo e zootecnico. La manifestazione si conferma come un appuntamento di rilievo per il settore.

Con oltre 450 espositori, più di 600 capi zootecnici e una superficie espositiva di 85.000 metri quadrati, Agriumbria è un’importante vetrina per l’ innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle eccellenze italiane. La 57° edizione del “salone dell’agricoltura“, che si terrà dal 27 al 29 marzo al centro fieristico regionale Umbriafiere a Bastia, è stato presentato a palazzo Donini dall’assessora regionale all’agricoltura, Simona Meloni, dal presidente di Umbriafiere, Antonio Forini, e dal sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci. "Questa edizione di Agriumbria – spiega Meloni – vedrà un allestimento rinnovato dell’area fieristica che confermerà i grandi numeri cui ci ha abituato l’evento e questo nonostante i lavori in corso per la costruzione di un nuovo padiglione della fiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agriumbria, novità e grandi numeri : "Presenze record: 450 espositori e 600 capi di bestiame in fiera"

Articoli correlati

LetExpo a Verona: 550 espositori e record di presenzeVerona accoglie con numeri da record la quinta edizione di LetExpo, un evento che ha raggiunto la soglia dei 550 espositori e il 25% in più di...

In Fiera gli "stati generali" della birra: oltre 600 espositori, 59 i brand che rappresentano l'Emilia RomagnaBeer&Food Attraction amplia gli spazi dedicati a spirits e cocktail bar, ospita l’International Horeca Meeting e valorizza le eccellenze brassicole...

Una selezione di notizie su Agriumbria novità e grandi numeri...

Temi più discussi: Agriumbria, novità e grandi numeri : Presenze record: 450 espositori e 600 capi di bestiame in fiera; Le novità dell'agricoltura della Regione ad Agriumbria; AGRIUMBRIA 57 | Agricoltura, zootecnia e alimentazione: la fiera momento unico di confronto e scambio tra gli attori della filiera; Agriumbria, via alla 57esima edizione: richieste record e oltre 450 espositori. Meloni: Patrocinio Conferenza politiche agricole delle Regioni italiane conferma appeal nazionale.

Le novità dell'agricoltura della Regione ad AgriumbriaSaranno diverse le novità che l'Assessorato regionale all'agricoltura porterà alla 57/a edizione di Agriumbria, che si terrà dal 27 al 29 marzo presso il centro fieristico regionale Umbriafiere a Bast ... ansa.it

Agriumbria, via alla 57esima edizione: richieste record e oltre 450 espositori. Meloni: Patrocinio Conferenza politiche agricole delle Regioni italiane conferma appeal nazionaleLa manifestazione in programma dal 27 al 29 marzo è stata presentata questa mattina al Salone d'Onore di Palazzo Donini ... corrieredellumbria.it

AGRIUMBRIA 2026: soluzioni innovative per il tuo lavoro in campo Dal 27 al 29 marzo, ad Agriumbria 2026, entra nel mondo MASCHIO GASPARDO e scopri macchine progettate per semplificare il lavoro e garantire risultati affidabili ogni giorno. Scopri c - facebook.com facebook

Torna Agriumbria a Umbriafiere dal 27 al 29 marzo x.com