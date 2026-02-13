In Fiera gli stati generali della birra | oltre 600 espositori 59 i brand che rappresentano l' Emilia Romagna

A Rimini, durante l’11ª edizione di Beer&Food Attraction, sono stati aperti gli “Stati Generali” della birra, con oltre 600 espositori e 59 brand provenienti dall’Emilia Romagna, tutti riuniti nella Fiera per discutere delle nuove tendenze del settore.

Beer&Food Attraction amplia gli spazi dedicati a spirits e cocktail bar, ospita l’International Horeca Meeting e valorizza le eccellenze brassicole con il Premio Birra dell’Anno e il Lorenzo Cagnoni Award Beer&Food Attraction torna alla Fiera di Rimini, dal 15 al 17 febbraio, per l’11esima edizione. La manifestazione, punto di riferimento europeo per la Beverage & Bar Industry e per il canale Out of Home porta in scena un’offerta completa e integrata di Birre, Beverage, Food e tendenze di consumo. Organizzata da Italian Exhibition Group, Beer&Food Attraction occupa 14 padiglioni del lato Est del quartiere fieristico.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su emilia romagna

L'Emilia-Romagna ha ospitato gli Stati generali sulla Dop economy, un evento che ha riunito esperti e stakeholder per discutere il futuro delle produzioni di qualità certificata.

Ultime notizie su emilia romagna

Argomenti discussi: Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza; Cosa è stato Arte Fiera 2026? Parlano i galleristi; Fiere di Parma: non solo cibo, menù più ricco con arte e outdoor; La 49ª edizione di Arte Fiera continua nel trend positivo.

In Fiera gli stati generali della birra: oltre 600 espositori, 59 i brand che rappresentano l'Emilia RomagnaBeer&Food Attraction amplia gli spazi dedicati a spirits e cocktail bar, ospita l’International Horeca Meeting e valorizza le eccellenze brassicole con il Premio Birra dell’Anno e il Lorenzo Cagnoni A ... riminitoday.it

Cosa è stato Arte Fiera 2026? Parlano i galleristiSi chiude il sipario su Arte Fiera 2026, la prima edizione diretta da Davide Ferri, dal titolo Cosa sarà. Le riflessioni finali dagli stand ... exibart.com

Emilia-Romagna, la fuga degli infermieri inizia dall’università. Giurdanella (Opi Bologna): “Il 25% degli studenti non arriva alla laurea”: “L’emorragia è tale da non poter più aspettare. Il dialogo con la Regione è aperto, ma adesso ci servono tempi certi per gli i - facebook.com facebook

Cpr in Emilia-Romagna, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida” x.com