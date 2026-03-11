LetExpo a Verona | 550 espositori e record di presenze

A Verona si tiene la quinta edizione di LetExpo, con 550 espositori e un aumento del 25% di visitatori internazionali rispetto alle edizioni passate. L’evento si svolge nella città veneta e coinvolge aziende e professionisti del settore. La manifestazione si concentra sull’esposizione di prodotti e innovazioni, attirando pubblico e operatori da diversi paesi.

Verona accoglie con numeri da record la quinta edizione di LetExpo, un evento che ha raggiunto la soglia dei 550 espositori e il 25% in più di partecipanti internazionali rispetto alle edizioni precedenti. Il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, ha sottolineato come l'evento si sia trasformato in un hub strategico per i trasporti sostenibili, occupando interamente sei padiglioni su una superficie di 60mila metri quadri. La presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, conferma il peso politico della manifestazione nel contesto nazionale. Non si tratta di una semplice fiera commerciale ma di un punto di incontro tra istituzioni e operatori del settore logistico.