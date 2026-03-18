Nella periferia nord di Napoli, in via Mianella, si è verificato un episodio di violenza durante la notte, quando due ragazzi sono stati feriti in un agguato armato. La zona è stata teatro di sparatorie che hanno provocato ferite tra i presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Notte di violenza a Secondigliano, nella periferia nord di Napoli, dove due ragazzi sono rimasti feriti in seguito a un agguato armato. L’episodio si è verificato in via Mianella: secondo le prime ricostruzioni, i giovani sarebbero stati raggiunti da colpi di pistola esplosi da individui ancora non identificati. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza all’ospedale Cto, dove sono stati medicati per lesioni da arma da fuoco. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, risalire agli autori e comprendere il movente dell’azione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Agguato a Secondigliano, due ragazzi feriti in via Mianella

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