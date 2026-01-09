Tentato omicidio in via Foscolo | in otto contro uno spunta il video dell' aggressione

Da triesteprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica sta indagando su un tentato omicidio avvenuto in via Foscolo, dove otto persone hanno preso parte a un'aggressione violenta. Per approfondire la dinamica dei fatti, è stato reso pubblico un video che documenta l'episodio. Le autorità stanno esaminando le immagini e le testimonianze per fare chiarezza sull'accaduto.

La Procura della Repubblica indaga per tentato omicidio e per chiarire la dinamica della brutale aggressione spunta un video shock. È quanto è stato trasmesso dall'emittente televisiva Telequattro nei giorni scorsi, attraverso le immagini in cui si vede chiaramente un gruppo di persone, stando. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Il 18enne accoltellato a Napoli, l'aggressione per vecchie ruggini: 4 minorenni fermati per tentato omicidio

Leggi anche: Spara sette colpi di pistola contro il buttafuori du una discoteca: il video del tentato omicidio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Accoltellato durante una rissa a Trieste: si indaga per tentato omicidio; TRIESTE | IL VIDEO SHOCK DEL PESTAGGIO SFOCIATO IN TENTATO OMICIDIO: L’ALLARME DI UN ESERCENTE; Napoli, avanza il cantiere su via Partenope: da lunedì via tutti i gazebo.

Tentato omicidio di via Cavour, auto e cellulare di Ibolekwu erano in zona - condannato lo scorso settembre a 9 anni, dal tribunale di Bolzano, per il tentato omicidio della sua ex suocera. rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.