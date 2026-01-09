Tentato omicidio in via Foscolo | in otto contro uno spunta il video dell' aggressione

La Procura della Repubblica sta indagando su un tentato omicidio avvenuto in via Foscolo, dove otto persone hanno preso parte a un'aggressione violenta. Per approfondire la dinamica dei fatti, è stato reso pubblico un video che documenta l'episodio. Le autorità stanno esaminando le immagini e le testimonianze per fare chiarezza sull'accaduto.

