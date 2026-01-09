Tentato omicidio in via Foscolo | in otto contro uno spunta il video dell' aggressione
La Procura della Repubblica sta indagando su un tentato omicidio avvenuto in via Foscolo, dove otto persone hanno preso parte a un'aggressione violenta. Per approfondire la dinamica dei fatti, è stato reso pubblico un video che documenta l'episodio. Le autorità stanno esaminando le immagini e le testimonianze per fare chiarezza sull'accaduto.
La Procura della Repubblica indaga per tentato omicidio e per chiarire la dinamica della brutale aggressione spunta un video shock. È quanto è stato trasmesso dall'emittente televisiva Telequattro nei giorni scorsi, attraverso le immagini in cui si vede chiaramente un gruppo di persone, stando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
