Aggressione ai tifosi dell’Avellino | la Questura di Bari emette nuovi Daspo

La Questura di Bari ha deciso di emettere due nuovi divieti di accesso ai tifosi dell’Avellino coinvolti nell’aggressione avvenuta il 12 novembre 2023 nell’area di servizio Murgia Ovest. La misura mira a impedire loro di partecipare a futuri eventi sportivi, dopo che sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

BARI – La Questura di Bari, come riferiscono i colleghi di Bari Today, ha disposto due nuovi Daspo nei confronti di persone coinvolte nell’aggressione ai tifosi dell’Avellino verificatasi il 12 novembre 2023 nell’area di servizio autostradale Murgia Ovest. Si tratta di provvedimenti aggiuntivi rispetto ai cinque già emanati per lo stesso episodio. Quel giorno, un gruppo di sostenitori baresi ha aggredito alcuni tifosi dell’Avellino diretti a Brindisi per assistere alla partita Brindisi-Avellino, valida per il campionato di Serie C. Le indagini della Digos di Bari hanno consentito di identificare i due soggetti a cui sono stati ora applicati i Daspo, misure adottate per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’aggressione era avvenuta quando un gruppo di tifosi baresi aveva preso di mira i sostenitori dell’Avellino, diretti a Brindisi per assistere alla partita di Serie C tra Brindisi e Avellino facebook