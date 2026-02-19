Rissa tra due gang con bastoni e sedie | scattano 11 daspo Willy di due anni

A Perugia, il fatto che ha portato all’emissione di 11 Daspo Willy di due anni riguarda una violenta rissa tra due gruppi di giovani, scoppiata a dicembre. Durante la colluttazione, usavano bastoni e sedie, creando un forte allarme tra i residenti. Gli scontri sono avvenuti in strada e hanno provocato danni a proprietà vicine. Le autorità hanno identificato e denunciato i partecipanti, di origini albanese, macedone e romena, tra cui alcuni già noti alle forze dell’ordine. Ora, questi giovani non potranno entrare in alcuni luoghi pubblici per due anni.

Perugia, 19 febbraio 2026 - Scatta il "Daspo Willy" di due anni per 11 giovani di origini macedoni, albanese e romena, di età compresa tra i 19 e 31 anni, coinvolti in una rissa avvenuta a dicembre dello scorso anno. Il provvedimento del "Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento" presenti nel territorio dell'intera provincia è stato emesso dal Questore della provincia di Perugia. I fatti. L'episodio che ha determinato l'emissione del provvedimento risale a dicembre, quando Polizia e Carabinieri erano intervenuti all'esterno di un'area di servizio a Sant'Andrea delle Fratte, a Perugia, per una rissa che aveva visto contrapporsi due distinte gang armate di bastoni, sedie, tavoli e altri oggetti pesanti presenti all'esterno dell'esercizio pubblico.