Calabro | Ad Avellino servirà equilibrio e una partita maschia

Per la trasferta di Avellino, Calabro sottolinea l'importanza di mantenere equilibrio e determinazione. La partita si presenta difficile, in un contesto temuto per la sua intensità. Affrontare una diretta concorrente richiederà attenzione e compattezza, elementi fondamentali per ottenere un risultato positivo. Una sfida che metterà alla prova la maturità della squadra in un ambiente stimolante e carico di tensione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una trasferta complicata in un ambiente “caldo” contro una diretta concorrente. Antonio Calabro tecnico della Carrarese ha presentato così la sfida contro l’ Avellino, valevole per il campionato di Serie B, sottolineando l’importanza di invertire il trend negativo fuori casa. Dopo aver blindato la difesa nelle ultime gare casalinghe (zero gol subiti), la Carrarese deve ora risolvere il problema dei troppi gol incassati lontano dallo Stadio dei Marmi. “Subire tanti gol fuori casa non ti permette di portare a casa punti – ha ammesso – Ricordando come alcune imbarcate (come contro Palermo e Monza ) abbiano pesantemente influenzato le statistiche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calabro: “Ad Avellino servirà equilibrio e una partita maschia” Leggi anche: Palermo in crescita, Inzaghi avverte: “Ad Avellino servirà continuità” Leggi anche: Carrarese Calabro tiene la barra a dritta: "Servirà concentrazione contro il Sudtirol" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Carrarese Mister Calabro inquadra l’Avellino: "Servirà una partita mentalmente... maschia" - Lo staff azzurro e i compagni si stringono attorno al portiere Fiorillo che mercoledì scorso ha perso il padre. lanazione.it

https://www.tuttocampo.it/Italia/News/1807006/serie-b-carrarese-verso-avellino-le-parole-di-mister-calabro-video - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.