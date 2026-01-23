A Canelli, vicino Asti, è stata sospesa la licenza di un locale dopo un episodio di aggressione ai danni di un cliente. L'evento ha portato alle autorità a intervenire con un provvedimento finalizzato a tutelare la sicurezza pubblica e mantenere l’ordine nel territorio.

Un esercizio pubblico di Canelli (Asti) ha ricevuto la sospensione della licenza dopo che quattro avventori si sono resi responsabili di un'aggressione ai danni di un altro cliente. Il provvedimento, adottato dal Questore della Provincia di Asti, è stato motivato dalla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica come si legge nel comunicato delle forze dell'ordine. Tensioni in un locale nel centro di Canelli Un contesto già noto alle forze dell'ordine I controlli e la recidiva Il nuovo provvedimento di chiusura Tensioni in un locale nel centro di Canelli La decisione è arrivata a seguito di una segnalazione della competente Compagnia Carabinieri, che ha portato il Questore della Provincia di Asti a intervenire nuovamente nei confronti del locale situato nel centro di Canelli.

© Virgilio.it - Quattro uomini aggrediscono un cliente in un locale di Canelli vicino Asti, scatta il provvedimento

