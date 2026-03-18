Adelfia tentato omicidio | due arresti Carabinieri

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Triggiano su disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento nei giorni scorsi, in seguito a un’indagine riguardante un tentato omicidio avvenuto ad Adelfia. L’operazione ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti nel tentato delitto.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Gli scorsi giorni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Triggiano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura – nei confronti di due soggetti gravemente indiziati (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) del reato di tentato omicidio. L’attività trae origine da un grave episodio avvenuto ad Adelfia (BA), lo scorso 3 agosto, quando un 60enne del luogo, al termine di un litigio scaturito per futili motivi con un giovane 23enne, veniva seguito e successivamente raggiunto mentre si trovava all’interno della propria autovettura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Adelfia, tentato omicidio: due arresti Carabinieri Articoli correlati Taranto, accusa: tentato omicidio in concorso, tre arresti CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il 10 gennaio, alle prime luci dell’alba, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno... Leggi anche: Napoli, lite finisce nel sangue: due arresti per tentato omicidio