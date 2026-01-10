Taranto accusa | tentato omicidio in concorso tre arresti Carabinieri

A Taranto, i Carabinieri hanno arrestato tre persone, tra i 18 e i 33 anni, con l’accusa di tentato omicidio in concorso. L’intervento, avvenuto alle prime ore dell’alba del 10 gennaio, ha portato all’applicazione di misure cautelari per individuare i presunti responsabili di un grave episodio. La vicenda è ancora sotto indagine, e le autorità proseguono nelle attività di approfondimento.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il 10 gennaio, alle prime luci dell'alba, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tre tarantini – tra i 18 e i 33 anni – presunti responsabili, a vario titolo, del reato di tentato omicidio in concorso. L'ordinanza scaturisce da una complessa e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e condotta con elevata professionalità dai Carabinieri del NORM – Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, avviata a seguito di una brutale aggressione verificatasi, ai danni di un quarantenne tarantino, la sera del 20 dicembre scorso nei pressi della stazione ferroviaria, in zona Porto.

