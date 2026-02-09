Napoli lite finisce nel sangue | due arresti per tentato omicidio

Una rissa tra extracomunitari si è conclusa con due persone ferite gravemente e due arresti. I Carabinieri hanno fermato ieri sera a Napoli due uomini, di 26 e 31 anni, sospettati di aver tentato di uccidere un loro connazionale durante una discussione. La vicenda si è svolta in via Stella, dove le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente. Le autorità ora indagano sui motivi dello scontro e sulle circostanze che hanno portato a una situazione così grave.

Una lite tra extracomunitari si stava per trasformare in tragedia. Nella tarda serata di ieri a Napoli, domenica 8 febbraio, i Carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella hanno arrestato due cittadini marocchini di 26 e 31 anni con l'accusa di tentato omicidio. I due uomini, irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone poco dopo aver accoltellato un connazionale di 27 anni. Anche la vittima risulta irregolare e senza dimora. Dopo l'aggressione, i due presunti responsabili hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dai carabinieri dopo un breve inseguimento.

