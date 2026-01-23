Arezzo banda del buco | furto nella notte in azienda orafa

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026, ad Arezzo, si è verificato un furto presso un'azienda orafa, attribuito alla nota banda del buco. L'episodio si inserisce in un quadro di recenti tentativi di furto nella zona, causando preoccupazione tra gli operatori del settore. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e valutare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

AREZZO – Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026 è tornata a colpire ad Arezzo la cosiddetta banda del buco. Cinque fori nelle pareti hanno permesso di mettere a segno un furto nella ditta aretina Ekisson, azienda specializzata nella produzione e fornitura di leghe, metalli preziosi, saldature e soluzioni galvaniche per il settore orafo, argentiero e della bigiotteria. Il colpo è avvenuto nella zona industriale di via Sergio Ramelli, area già bersagliata in passato da episodi simili. I ladri hanno attraversato i locali di un’azienda edile vicina, causando danni stimati intorno ai 40 mila euro, per poi introdursi nei reparti della ditta orafa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

