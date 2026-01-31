L’arte orafa entra a scuola | al Vasari di Arezzo un laboratorio tra tradizione e futuro

Questa settimana si apre il nuovo laboratorio di oreficeria al “Vasari” di Arezzo. Gli studenti delle scuole medie potranno provare a creare gioielli, tra tradizione e tecnologia. L’iniziativa, che partirà a metà febbraio, vuole avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte orafa, un settore che fa parte della storia della città. Durante le sessioni, i giovani apprenderanno tecniche antiche e le applicheranno con strumenti moderni, un modo per unire passato e innovazione.

Prenderà il via a metà febbraio presso l’ Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo il progetto “ L’Arte Orafa a Scuola: tra Tradizione, STEM e Futuro”, un laboratorio pomeridiano dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa avvicina i ragazzi a uno dei settori simbolo del territorio aretino, offrendo un percorso che unisce manualità artigianale e innovazione tecnologica. Il laboratorio prevede attività di disegno artistico, modellazione di materiali semplici, progettazione e utilizzo di tecnologie digitali, affiancando competenze artistiche e conoscenze culturali. Attraverso un approccio pratico e interdisciplinare, gli studenti potranno comprendere le fasi che portano dall’idea al prodotto finito e realizzare piccoli manufatti, sviluppando abilità tecniche, creative e orientative utili anche per le future scelte formative. 🔗 Leggi su Lortica.it

