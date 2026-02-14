Cervinara acqua non potabile a Valle | divieto immediato in Via Fontanastella

A Cervinara, l’acqua potabile nella zona di Valle diventa inutilizzabile a causa di un problema di contaminazione. La causa è un guasto alla rete di distribuzione che ha provocato la presenza di sostanze non idonee al consumo. Questa mattina, le autorità hanno imposto un divieto immediato di utilizzo dell’acqua in Via Fontanastella, dove molti residenti si sono trovati senza approvvigionamento sicuro.

CERVINARA – L’acqua destinata al consumo umano nella frazione Valle di Cervinara, in particolare in Via Fontanastella n. 2 e nelle eventuali aree servite dalla stessa rete idrica, è stata dichiarata non potabile con effetto immediato. Lo ha stabilito il Commissario Straordinario del Comune di Cervinara, dott. Salvatore Guerra, con l’Ordinanza n. 8 del 13 febbraio 2026. Valori oltre i limiti di legge Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei controlli effettuati il 12 febbraio scorso, dai quali sono emersi valori non conformi ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 182023. Le analisi microbiologiche hanno rilevato livelli di torbidità pari a 9,9 e 7,8 NTU e la presenza di batteri coliformi in misura di 20 e 15 colonie per 100 ml.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

