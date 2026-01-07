Picchia la madre e cerca di accoltellare il suo compagno | ragazzo in carcere

Da bresciatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e tentato di colpire con un coltello il compagno. L'episodio si è verificato all’interno di un contesto di tensione familiare, con comportamenti violenti e minacce di morte. La vicenda evidenzia le gravi conseguenze di comportamenti aggressivi all’interno delle relazioni domestiche, portando all’intervento delle forze dell’ordine e al fermo del giovane.

Un’escalation di violenza domestica culminata in minacce di morte, botte e un tentativo di accoltellamento. È quanto si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato intervenuti nei giorni scorsi in un appartamento del centro cittadino, dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

picchia la madre e cerca di accoltellare il suo compagno ragazzo in carcere

© Bresciatoday.it - Picchia la madre e cerca di accoltellare il suo compagno: ragazzo in carcere

Leggi anche: Cerca di accoltellare il compagno davanti ai carabinieri: fermata 47enne napoletana

Leggi anche: Pretende dei soldi, picchia e cerca di strangolare la madre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.