Picchia la madre e cerca di accoltellare il suo compagno | ragazzo in carcere

Un giovane è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e tentato di colpire con un coltello il compagno. L'episodio si è verificato all’interno di un contesto di tensione familiare, con comportamenti violenti e minacce di morte. La vicenda evidenzia le gravi conseguenze di comportamenti aggressivi all’interno delle relazioni domestiche, portando all’intervento delle forze dell’ordine e al fermo del giovane.

Un'escalation di violenza domestica culminata in minacce di morte, botte e un tentativo di accoltellamento. È quanto si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato intervenuti nei giorni scorsi in un appartamento del centro cittadino, dopo una chiamata al 112 che segnalava una lite.

