Ragazzo di 16 anni investito e scaraventato nel fosso | è in gravi condizioni all' ospedale Bufalini

Un ragazzo di 16 anni è stato investito e scaraventato nel fosso in via Crocetta, tra San Martino in Strada e Carpena, nella serata di venerdì alle 18.30. Le sue condizioni sono considerate gravi e attualmente si trova ricoverato all’ospedale Bufalini. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e rilievo.

Grave incidente nella prima serata di venerdì. E' quanto accaduto intorno alle 18.30 in via Crocetta, tra San Martino in Strada e Carpena. Secondo le prime informazioni un giovane di appena 16 anni è stato investito da un'auto in transito mentre si trovava a piedi, ed è stato scaraventato nel fosso.

