Accadde oggi | 18 marzo 37 Caligola viene acclamato Princeps Senatus

Il 18 marzo del 37, Caligola viene acclamato Princeps Senatus, assumendo ufficialmente il ruolo di sovrano. Le fonti storiche ricordano un’immagine di un imperatore noto per comportamenti eccentrici e autoritari, che ha lasciato un segno importante nella storia dell’antica Roma. In quel giorno, la sua nomina viene celebrata con l’approvazione del Senato, segnando un passaggio cruciale nel suo governo.

Il 18 marzo del 37 Gaio Giulio Cesare Germanico, figlio di Germanico e di Agrippina, meglio conosciuto come Caligola, venne acclamato Princeps dal Senato, a seguito della morte di Tiberio a Miseno, avvenuta due giorni prima. Nel suo testamento, redatto nel 35, Tiberio aveva in realtà nominato eredi, alla pari, Caligola e Tiberio Gemello, suo nipote in linea diretta, rinunciando di fatto a risolvere il problema della successione e, nei successivi due anni, non si curò affatto delle possibili conseguenze.Alla morte di Tiberio, Tiberio Gemello aveva appena diciassette anni, mentre Caligola godeva già dell’appoggio del prefetto, del pretorio Macrone e del sostegno dei soldati, in quanto figlio dell’amatissimo Germanico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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