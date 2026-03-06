Il 6 marzo 1975 molte persone hanno raggiunto la maggiore età a 18 anni, un cambiamento rispetto ai 21 anni stabiliti in precedenza. Fino a quella data, l’età adulta si otteneva solamente più tardi. La modifica ha coinvolto milioni di individui, segnando un passaggio importante nella legislazione italiana. Quel giorno è ricordato come una data che ha rivoluzionato il percorso di crescita di molti cittadini.

Il 6 marzo 1975 è la data che segnò un cambiamento epocale per milioni di persone. Fu in quel giorno, infatti, che il parlamento italiano approvò la legge per abbassare la maggiore età dai 21 ai 18 anni. Aldo Moro, Luigi Gui, Oronzo Reale e Giovanni Leone furono gli artefici del provvedimento grazie al quale, in una sola notte, milioni di giovani si ritrovarono adulti, pronti a vivere in pieno la propria vita, a prendere le proprie decisioni e a esprimere il proprio consenso nel voto delle elezioni del mese di giugno. Quei milioni di nuovi elettori portarono una grande scossa nel panorama politico, destinato a mutare in maniera radicale. Da quel giorno, con la maggiore età si acquisisce la capacità di agire, da non confondere con la capacità giuridica, che si acquisisce, invece, direttamente con la nascita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 6 marzo, si diventa maggiorenni a 18 anni

