Un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e una professoressa di un liceo sono coinvolti in un'indagine riguardante foto pedopornografiche di figlia e nipoti. Le autorità hanno sequestrato dispositivi elettronici e analizzano chat sospette che potrebbero indicare la presenza di una rete di distribuzione. La procura sta esaminando i contenuti per chiarire la portata della vicenda.

Quasi dieci anni di approcci indesiderati finiti in una galleria criptata con scatti scambiati su Telegram e forse finiti nel dark web nella rete di scambi tra pedofili, come rivela Il Messaggero.«Hai ancora quelle foto da piccola?» le chiede lui. E lei lo rassicura: è tutto in archivio. Dal Corriere della Sera un altro stralcio. «Oggi mi è venuto un flash troppo perverso pensando a te che fai la baby sitter ai tuoi Avengers». L'indagine che ha portato all'arresto, a Treviso della donna oggi 52enne che scambiata immagini pedopornografiche della propria figlia e dei nipoti che le venivano affidati occasionalmente dal fratello con il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Foto pedopornografiche di figlia e nipoti: le chat e l'ipotesi di una rete

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