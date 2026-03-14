Treviso | arrestati per abusi e pedopornografia sui nipoti

A Treviso, due persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma con l'accusa di aver commesso abusi e reati di pedopornografia sui propri nipoti. La donna ha 52 anni, l'uomo 48. Gli investigatori hanno eseguito le misure restrittive in relazione a un'indagine sui reati contro minori. Le operazioni sono state condotte senza ulteriori dettagli sui procedimenti.

Due adulti, una donna di 52 anni e un uomo di 48 anni, sono stati arrestati a Treviso dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per reati gravi contro minori. Le indagini della Procura di Roma sono partite da una denuncia presentata dal padre di una minorenne che aveva scoperto materiale pedopornografico su un computer di proprietà della madre. L’indagine ha portato al sequestro di dispositivi elettronici contenenti foto e video espliciti, inclusi quelli dei nipoti della donna indagata. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sul recupero di prove digitali e testimonianze protette. I due sospetti hanno scambiato messaggi e immagini a sfondo sessuale, coinvolgendo anche i cuginetti della vittima principale, di 5 e 8 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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