Euro 2032 Abodi su ipotesi nuovo stadio | Pensate che Napoli possa avere due impianti?
Il ministro dello sport Abodi ha commentato le possibilità riguardanti il nuovo stadio a Napoli in vista di Euro 2032. Sottolinea che entro cinque mesi le decisioni devono essere prese, poiché il tempo a disposizione sta per scadere. In merito alla presenza di più impianti nella città, ha evidenziato l'importanza di scegliere il progetto più qualificato, lasciando aperta la discussione sulla possibilità di due strutture.
Il ministro dello sport Abodi: "Tra 5 mesi, le carte dovranno parlare. Il tempo sta finendo, altrimenti andrà avanti il progetto più qualificato".🔗 Leggi su Fanpage.it
